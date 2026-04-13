युजवेंद्र चहल ने ‘गंदी बात’ फेम तानिया चटर्जी के वीडियो को देख किया मैसेज, एक्ट्रेस ने दिखाई चैट

Taniya Chatterjee Leak Yuzvendra Chahal Chat: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर और पंजाब किंग्स के मुख्य खिलाड़ी युजवेंद्र चहल एक बार फिर खेल के मैदान से बाहर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका तलाक या रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महविश संग ब्रेकअप नहीं, बल्कि उनकी एक चैट है जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 'उल्लू' और 'गंदी बात' जैसी बोल्ड वेब सीरीज से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस तानिया चटर्जी ने युजवेंद्र चहल संग चैट कैमरे पर दिखाई है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।