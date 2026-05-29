कौन हैं अरबपति सतीश सनपाल? क्या भारत में चल रहे हैं उन पर 9 क्रिमिनल केस? Netflix के शो से हुए फेमस

Who Is Satish Sanpal: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हाल ही में रिलीज हुए रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन इस शो के बाद जो शख्स सबसे ज्यादा चर्चा और विवादों में आ गया है, वह हैं दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन सतीश सनपाल। शो में दिखाई गई उनकी बेहिसाब दौलत, लग्जरी कारें, महंगी प्रॉपर्टीज और आलीशान लाइफस्टाइल ने जहां लोगों को हैरान कर दिया था, वहीं अब उनकी जिंदगी का एक ऐसा डार्क चैप्टर भी सामने आया है जिसने सनसनी मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस चमचमाते अरबपति बिजनेसमैन पर भारत में कम से कम 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कथित तौर पर बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी, हवाला कारोबार और फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े हैं।