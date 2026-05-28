जून में Netflix से हटने वाले हैं ये 9 दमदार शो और फिल्में, मौका हाथ से निकलने से पहले देख डालिए

रॉबिन विलियम्स की ये फैमिली कॉमेडी के उन फिल्मों में से है जो बार-बार देखने पर भी हंसाती है। एक बेरोजगार एक्टर जो अपने बच्चों से मिलने के लिए एक ब्रिटिश नैनी का रूप धारण करता है। बता दें, ये कहानी उतनी ही मजेदार है जितनी इमोशनल है। सैली फील्ड के साथ विलियम्स की केमिस्ट्री और उनका बेजोड़ कॉमेडी टाइमिंग इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं।