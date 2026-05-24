‘पति सेवा, मैं हर सुबह उनके पैरों की मालिश करती हूं’ तबिंदा सनपाल की बात पर तेजस्वी प्रकाश का रिएक्शन वायरल

इतना ही नहीं, शो में तबिंदा के पास लगभग 40 किलोग्राम सोना होने का खुलासा हुआ और सतीश हर धनतेरस पर उन्हें 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं। इस पर कुछ यूजर्स ने "गोल्ड डिगर" जैसे शब्दों का यूज किया। हालांकि सतीश का कहना है कि तबिंदा ने पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार से शादी की। बता दें, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा भी इस शो में नजर आते हैं जो दुबई में शिफ्ट होने और वहां के एलीट सर्कल में घुलने-मिलने पर विचार करते दिखते हैं। 'देसी ब्लिंग' ने एक बड़ा सवाल उठाया है क्या लग्जरी और मॉडर्न कल्चर की आड़ में पुरानी सोच को ग्लैमराइज करना ठीक है? इस पर दर्शकों का जवाब है था बिल्कुल नहीं।