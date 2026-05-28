OTT फैंस की हुई बल्ले-बल्ले! शुक्रवार को कई फिल्में और वेब सीरीज होंगी स्ट्रीम

Friday OTT releases: वीकेंड शुरू होने से पहले OTT प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का बड़ा पैकेज तैयार कर दिया है। 29 मई 2026 को Netflix और JioHotstar पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। रोमांस, कॉमेडी, लीगल ड्रामा, साइंस-फिक्शन और रियलिटी शो पसंद करने वाले दर्शकों के लिए इस बार काफी वैरायटी देखने को मिलेगी।