कोर्ट रूम की लड़ाई होगी और भी बड़ी, Jolly LLB 3 अब थिएटर के बाद इन दो प्लेटफॉर्म्स पर करेगी एंट्री

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का प्रीमियर शुक्रवार, 14 नवंबर यानी आज होगा। जिसे दो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है, पहला नेटफ्लिक्स पर और दूसरा जिओहॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है। बता दें कि 'जॉली एलएलबी 3' में कॉमेडी के साथ सामाजिक मुद्दों पर गंभीर बातें भी उठाई जाएंगी और इस केस में अक्षय और अरशद एक बार फिर एक-दूसरे के सामने आए हैं, जो दोनों वकीलों की बहस, चालाकी, और मजेदार नोकझोंक कहानी को और रोचक बनाती है। आपको ये देखनी चाहिए।