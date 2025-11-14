कोर्ट रूम की लड़ाई होगी और भी बड़ी, Jolly LLB 3 अब थिएटर के बाद इन दो प्लेटफॉर्म्स पर करेगी एंट्री

Jolly LLB 3 (सोर्स: X @ADfanatic_New)
Jolly LLB 3 OTT Release: अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्सऑफिस पर धमाल मचाने के बाद, अब OTT पर रिलीज होने को तैयार है। बता दें, इसके हंसी और कोर्ट रूम ड्रामा के अनोखे मिक्सचर के साथ ये फिल्म एक सामाजिक संदेश भी देती है। पहले दोनों पार्ट्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस बार तो मजा दोगुना होने वाला है।
सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म 'जॉली एलएलबी' की फ्रैंचाइजी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 116.75 करोड़ और दुनिया भर में 170.8 करोड़ की कमाई की है। अगर आप इसे बॉक्सऑफिस पर देखने से चूक गए हैं, तो आपके पास इसे घर पर देखने का अच्छा मौका है, तो आइए जाने की ये कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है।
दरअसल, 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2013 में आई थी, जिसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला अहम रोल में दिखे थे। जबकि इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे बड़े एक्टर नजर आए थे लेकिन अब इसके तीसरे पार्ट 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय और अरशद के साथ सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास और गजराज राव मेन रोल में हैं।
इस फिल्म के 2 सीन दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला हैं। पहला जब किसान सुसाइड कर लेता है और दूसरा सीन उसकी विधवा पत्नी का, जो केस जीतकर भी सबकुछ हार जाती है, और फिर उसका रोना। ये फिल्म फैंस के दिलों में जगह बनाने में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही है और अब OTT पर अपना जलवा जल्द दिखाने आ रही है।
फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का प्रीमियर शुक्रवार, 14 नवंबर यानी आज होगा। जिसे दो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है, पहला नेटफ्लिक्स पर और दूसरा जिओहॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है। बता दें कि 'जॉली एलएलबी 3' में कॉमेडी के साथ सामाजिक मुद्दों पर गंभीर बातें भी उठाई जाएंगी और इस केस में अक्षय और अरशद एक बार फिर एक-दूसरे के सामने आए हैं, जो दोनों वकीलों की बहस, चालाकी, और मजेदार नोकझोंक कहानी को और रोचक बनाती है। आपको ये देखनी चाहिए।
