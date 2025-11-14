Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Dharmendra ICU Video Leak: धर्मेंद्र के ICU बेड से वीडियो लीक करने वाला गिरफ्तार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र बुधवार को डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए हैं। ऐसे में उनका बीते दिन 13 नवंबर को हॉस्पिटल से वीडियो लीक हुआ था, जिसने वो वीडियो बनाया और वायरल किया वह गिरफ्तार कर लिया गया है। आइये जानते हैं कौन है वो...

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 14, 2025

Dharmendra ICU Video Leaked

धर्मेंद्र का ICU से वीडियो लीक करने वाला अरेस्ट

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उन्हें छुट्टी मिल गई है,ऐसे में उनके परिवार ने ही ये फैसला किया है कि उनका आगे का इलाज घर पर ही होगा। इस बीच, गुरुवार से धर्मेंद्र का झकझोर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, उसमें धर्मेंद्र की नाजुक हालत साफ नजर आ रही थी। उनकी पहली पत्नी बार-बार धर्मेंद्र को एक बार उठने के लिए बोल रही थी और रो-रोकर कह रही थी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। जैसे ही ये वीडियो लीक हुआ तहलका मच गया। हर कोई घबरा गया, लेकिन अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

धर्मेंद्र का ICU से लीक हुआ था वीडियो (Dharmendra ICU Video Leak Men Arrested)

धर्मेंद्र पिछले 12 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे और बुधवार को डिस्चार्ज हो गए थे, धर्मेंद्र का वीडियो घर आने के बाद लीक हुआ। ऐसे में एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आईसीयू में भर्ती धर्मेंद्र और उनके परिवार का निजी वीडियो चोरी से बनाया गया था और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाला गया, वह काम अस्पताल के एक कर्मचारी ने ही किया था। जिसे हिरासत में ले लिया गया है।

वीडियो में दिखी थी धर्मेंद्र और परिवार की खराब हालत (Dharmendra Health Update)

वायरल वीडियो में धर्मेंद्र बिस्तर पर लेटे हुए दिख रहे थे। उनके बेटे बॉबी देओल, सनी देओल और परिवार के अन्य सदस्य (बेटियां अजीता, विजेता, पोते करण और राजवीर) पास में खड़े थे। इस क्लिप में सभी के चेहरे पर चिंता और मायूसी साफ नजर आ रही थी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर फूट-फूट कर रोती दिखाई दे रही थीं बार-बार एक बात वह कह रही थी कि बस एक बार आप उठ जाओ। आपके बिना मेरा क्या होगा। इस निजी पल को रिकॉर्ड करने पर लोगों ने उस शख्स को खूब खरी-खोटी सुनाई थी और ऐसा काम न करने की अपील भी की थी।

धर्मेंद्र और बच्चों पर की थी हेमा मालिनी ने बात (Hema Malini On Dharmendra Health Update)

धर्मेंद्र को हॉस्पिटल में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान कई झूठी अफवाह उड़ी थी, जिस पर हेमा मालिनी और ईशा देओल ने कड़ा एतराज जताया था। दोनों ने पोस्ट कर लोगों को बताया था कि एक्टर स्वस्थ हैं और रिकवर कर रहे हैं।

वहीं, हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बात की थी और कहा था कि उनके बच्चे (सनी, बॉबी, ईशा) रात भर सो नहीं पा रहे थे, इसलिए वह कमजोर नहीं पड़ सकती थीं। उन्होंने खुशी व्यक्त की थी कि अभिनेता अब घर वापस आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्यार करने वाले लोगों के बीच रहने की जरूरत है। धर्मेंद्र से मिलने के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा समेत कई सितारे अस्पताल पहुंचे थे। फिलहाल, अभिनेता घर पर हैं और उनका इलाज चल रहा है।

