Dharmendra ICU Video Leak: धर्मेंद्र के ICU बेड से वीडियो लीक करने वाला गिरफ्तार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उन्हें छुट्टी मिल गई है,ऐसे में उनके परिवार ने ही ये फैसला किया है कि उनका आगे का इलाज घर पर ही होगा। इस बीच, गुरुवार से धर्मेंद्र का झकझोर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, उसमें धर्मेंद्र की नाजुक हालत साफ नजर आ रही थी। उनकी पहली पत्नी बार-बार धर्मेंद्र को एक बार उठने के लिए बोल रही थी और रो-रोकर कह रही थी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। जैसे ही ये वीडियो लीक हुआ तहलका मच गया। हर कोई घबरा गया, लेकिन अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।