हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में

Big-Budget Films Theaters In 2026: साल 2026 का सफर शुरू हो चुका है और भारतीय सिनेमा के प्रेमियों के लिए ये साल किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होने वाला है। इस साल बॉलीवुड के गलियारों में बड़े सितारों की फिल्मों की लंबी कतार लगी है। बता दें, रणबीर कपूर की 'रामायण' और सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' जैसी फिल्मों ने पहले ही चर्चाएं गर्म कर रखी हैं लेकिन साल के शुरुआती 4 महीनों का कैलेंडर तो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भरी है। तो आइए डालते हैं एक नजर उन बड़ी फिल्मों पर, जो इस साल थिएटर में धमाका करने को तैयार हैं।
साल 2026 की पहली सबसे बड़ी ओपनिंग 'बॉर्डर 2' से शुरू होने वाली है। बता दें, सनी देओल एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे लेकिन इस बार उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की युवा ब्रिगेड भी मोर्चा संभालेगी, जो दमदार होने वाली है।
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी एक बार फिर अपने कड़क पुलिस अफसर वाले अंदाज में पर्दे पर लौट रही हैं। 'मर्दानी 3' इस फ्रेंचाईजी की अगली कड़ी है, जिसमें रानी मुखर्जी (शिवानी शिवाजी रॉय) एक नए और गंभीर केस को सुलझाती दिखेंगी।
मार्च का महीना एक्शन के शौकीनों के लिए बेहद मजेदार होने वाला है। क्योंकि इस समय चर्चा में है 'केजीएफ' स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की। यश की वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार में हैं।
तो वहीं दूसरी ओर, साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर एक हजार करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल 'धुरंधर 2' भी इसी दौरान सुर्खियां बटोरने आ रहा है। ये फिल्म मार्च के आसपास एक बार फिर पर्दे पर धुम मचाने को तैयार है।
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की पुरानी जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। बता दें, महीने की शुरुआत धमाकेदार कॉमेडी और हॉरर के साथ होगी, जिसमें अक्षय कुमार और फेमस निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी सालों बाद फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए वापसी कर रही है। परेश रावल और वामिका गब्बी की मौजूदगी इस फिल्म को और भी मजेदार बनाती है।
इतना ही नहीं, साल 2026 बॉलीवुड के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल साबित हो सकता है। अब देखना ये मजेदार होगा कि इनमें से कौन-सी फिल्म दर्शकों के दिल और बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर राज करती है।
