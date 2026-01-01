हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में

Big-Budget Films Theaters In 2026: साल 2026 का सफर शुरू हो चुका है और भारतीय सिनेमा के प्रेमियों के लिए ये साल किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होने वाला है। इस साल बॉलीवुड के गलियारों में बड़े सितारों की फिल्मों की लंबी कतार लगी है। बता दें, रणबीर कपूर की 'रामायण' और सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' जैसी फिल्मों ने पहले ही चर्चाएं गर्म कर रखी हैं लेकिन साल के शुरुआती 4 महीनों का कैलेंडर तो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भरी है। तो आइए डालते हैं एक नजर उन बड़ी फिल्मों पर, जो इस साल थिएटर में धमाका करने को तैयार हैं।