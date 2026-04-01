करीबी की मौत के सदमे के बीच फिर रो पड़े अनुराग डोभाल, बोले- हर खुशी वापस कमाऊंगा, बस साथ दे दो मेरा

अनुराग डोभाल ने मुश्किल की इस घड़ी के बीच अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा- अब मैं एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करने जा रहा हूं। एक बार फिर शुरु से स्टार्ट करूंगा। हर वो खुशी फिर से कमाऊंगा जो मैंने पिछले एक साल में खोई है। बस आप लोग मेरा साथ दे दो। अनुराग के इस इमोशनल वीडियो पर एक बार फिर फैंस काफी भावुक हो गए। अगले ही स्टोरी में अनुराग ने दिखाया कि उन्हें किस तरह से फैंस का साथ मिल रहा है। उन्हें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिसमें लोग उन्हें जल्दी सबकुछ ठीक होने की बात कह रहे हैं।