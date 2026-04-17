‘आखिरी बार गले लगा लेता’, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले अनुराग डोभाल के घर में मौत, फूट-फूट कर रोते आए नजर

Anurag Dobhal Pet Death: मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल के घर पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। खुद यूके राइडर इस वक्त दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। दरअसल उनके करीबी की मौत हो गई है जिसके बाद वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अनुराग डोभाल ने फैंस को इंस्टाग्राम पर वीडियोज शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।