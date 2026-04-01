मां की मौत के 10 दिन बाद जरीन खान का छलका दर्द, भावुक होकर एक्ट्रेस बोलीं- मेरे दिल में एक खालीपन आ गया

Zareen Khan Emotional Post For Mother: बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान इन दिनों गहरे दुख के दौर से गुजर रही हैं। उनकी मां परवीन खान का 8 अप्रैल 2026 को निधन हो गया था। मां के जाने के दस दिन बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर अपने दिल का दर्द जाहिर किया है। जरीन खान के पोस्ट को देखने बाद फैंस भी काफी भावुक हो गए। जरीन ने क्या कुछ लिखा, चलिए जानते हैं।