‘मैंने पहाड़ नहीं निगला’, बॉडी शेमिंग पर फूटा राजकुमार राव की पत्नी का गुस्सा, पत्रलेखा बोलीं- हां मेरा वजन बढ़ गया है

अभिनेत्री ने अपने मैसेज में साफ कहा कि उन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और इसी कारण उनके शरीर में बदलाव आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान वह सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं निभा रहीं, बल्कि अपने प्रोडक्शन से जुड़े कामों में भी सक्रिय हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी महिला के शरीर पर टिप्पणी करने से पहले उसकी स्थिति को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा, हां मैंने वजन जरूर बढ़ा लिया है लेकिन मैंने कोई पहाड़ निगल नहीं लिया है।