AI से काम तो आसान, लेकिन दिमाग हो रहा कमजोर, लग रही शॉर्टकट की आदत

AI reduces persistence: जयपुर. आज हम हर छोटी समस्या का हल AI से पूछ लेते हैं। काम फटाफट हो जाता है, जवाब तुरंत मिल जाता है। लेकिन एक नई स्टडी ने चेतावनी दी है कि ये सुविधा हमारे दिमाग को चुपके-चुपके नुकसान पहुंचा रही है। अमरीका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं की ओर से की गई इस रिसर्च में 1,222 लोगों पर परीक्षण किया गया। कुछ ने गणित और समझ वाले सवालों में AI की मदद दी गई, कुछ ने नहीं।