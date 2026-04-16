Banda News:नहाते वक्त पत्नी पर बरसी कुल्हाड़ी, खून से सना घर छोड़ फरार हुआ पति; बेटी की चीख से कांपा गांव

बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बगेहटा गांव में घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जब एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घर के अंदर खून से लथपथ शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है।