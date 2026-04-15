UP Weather Alert: बांदा बना सबसे गर्म शहर, 42.6°C के साथ रिकॉर्ड—अभी और बढ़ेगी तपिश

April Weather:उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल के मध्य में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बांदा सबसे गर्म शहर के रूप में सामने आया है, जहां अधिकतम तापमान 42.6°C दर्ज किया गया। खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है।