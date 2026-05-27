Banda Road accident: तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर

मिली जानकारी के मुताबिक, बिसंडा थाना क्षेत्र के घूरी गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक रामेश्वर प्रसाद (62) बुधवार को पेंशन संबंधी कार्य से बीआरसी बिसंडा गए थे। शाम करीब साढ़े 5 बजे वह साइकिल से अपने गांव लौट रहे थे। तभी बांदा रोड स्थित नहर पुल के पास पीछे से आए ओवरलोड ट्राला ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह ट्राला के नीचे आ गए और सिर पर पहिया चढ़ने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।