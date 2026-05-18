Banda News:दुनिया कहेगी- एक था बांदा , अखिलेश यादव का X पर पोस्ट, BJP सरकार पर लगाया जिले को मिटाने का आरोप

Banda Latest News:उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और Akhilesh Yadav ने बांदा में हो रहे कथित अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश जारी करते हुए कहा कि यदि बांदा का शोषण और दोहन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में लोग कहेंगे, “एक था बांदा।”