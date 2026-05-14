Banda Road Accident: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पलक झपकते ही 4 लोगों की मौत, कुल देवता के दर्शन करके लौट रहा था परिवार

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुआ परिवार कुलदेवता की पूजा करके लौट रहा था। रास्ते में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। आजमगढ़ के थाना जियनपुर क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी अजीत (38) अपनी मां प्रेमशिला (55), दादी चंद्रावती (80), चाची निशा विश्वकर्मा (40) और 19 वर्षीय चचेरी बहन रिया के साथ महोबा के कबरई कस्बे स्थित अपने घर लौट रहे थे।