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यूपी के 38 जिलों में मौसम का अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बूंदाबांदी, अभी 41.6°C की भीषण गर्मी

उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। बारिश और तेज हवाओं के बाद अब गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बांदा 41.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म जिला रहा।

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Anuj Singh

May 12, 2026

UP weather update today thunderstorm alert, यूपी मौसम अपडेट आंधी बारिश की चेतावनी

UP Weather Situation Today | (फोटो सोर्स- patrika.com)

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। तेज हवाओं और हल्की बारिश के बाद सोमवार को पूरे प्रदेश में धूप निकली। इससे गर्मी और तपिश बढ़ गई। दिन का तापमान काफी ऊपर चढ़ गया। सोमवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। झांसी में 40.7 डिग्री, प्रयागराज में 40.4 डिग्री, आगरा और वाराणसी में 39.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इन जिलों में गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया।

पांच सबसे गर्म जिलों की सूची

  • बांदा - 41.6 डिग्री सेल्सियस
  • झांसी - 40.7 डिग्री सेल्सियस
  • प्रयागराज - 40.4 डिग्री सेल्सियस
  • आगरा - 39.6 डिग्री सेल्सियस
  • वाराणसी - 39.6 डिग्री सेल्सियस

मंगलवार को तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए अलर्ट जारी किया है। एक नया विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटे इलाकों और तराई क्षेत्र के कुल 38 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इनके साथ गरज, चमक और हल्की बारिश भी होने की संभावना है।

चेतावनी वाले मुख्य जिले

श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में यह चेतावनी लागू है।

आगे के दिनों का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से अगले तीन-चार दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में खासकर तराई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी। हालांकि बारिश के बावजूद गर्मी कम होने की बजाय तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। दिन में तपिश बनी रहेगी।

मौसम विभाग की सलाह

लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। तेज हवाओं के समय घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। खेतों में काम करने वाले किसान भी मौसम की खबर नियमित रूप से देखते रहें। गर्मी के कारण पानी ज्यादा पीएं और धूप से बचकर रहें।

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UP Weather Update, Western Disturbance UP

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Published on:

12 May 2026 07:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / यूपी के 38 जिलों में मौसम का अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बूंदाबांदी, अभी 41.6°C की भीषण गर्मी

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