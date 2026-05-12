यूपी के 38 जिलों में मौसम का अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बूंदाबांदी, अभी 41.6°C की भीषण गर्मी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। तेज हवाओं और हल्की बारिश के बाद सोमवार को पूरे प्रदेश में धूप निकली। इससे गर्मी और तपिश बढ़ गई। दिन का तापमान काफी ऊपर चढ़ गया। सोमवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। झांसी में 40.7 डिग्री, प्रयागराज में 40.4 डिग्री, आगरा और वाराणसी में 39.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इन जिलों में गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया।