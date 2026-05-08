8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

Banda News:मोबाइल की जिद बनी मौत की वजह: 30 हजार रुपये विवाद में युवक ने उठाया खौफनाक कदम

mobile suicide case:बांदा के भवानीगंज में 35 वर्षीय युवक ने मोबाइल के लिए दादी से 30 हजार रुपये मांगे। डांट मिलने पर वह आहत हो गया और कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Avanish Kumar

May 08, 2026

मृतक की फाइल फोटो

बांदा जिले के कस्बा भवानीगंज, नहर पट्टी क्षेत्र में मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि उसने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय प्रमोद उर्फ पिंटू अपने घर में दादी के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से नया मोबाइल खरीदने की जिद कर रहा था और इसके लिए वह परिवार पर दबाव भी बना रहा था। इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से घर में तनाव का माहौल बना हुआ था। परिजनों के अनुसार छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा कि युवक को अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाना पड़ेगा।

30 हजार रुपये की मांग और बढ़ा पारिवारिक तनाव

घटना वाले दिन प्रमोद ने अपनी दादी कृष्णा देवी से नया मोबाइल खरीदने के लिए 30 हजार रुपये की मांग की। बताया गया कि यह मांग पहले भी कई बार की जा चुकी थी, जिससे घर में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। गुरुवार दोपहर जब युवक ने फिर से पैसे मांगे तो दादी ने उसे समझाने के साथ डांट दिया। इसी बात से वह काफी आहत हो गया और गुस्से में कमरे में चला गया। परिजनों के अनुसार दादी ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। लगातार चल रहे इस तनावपूर्ण माहौल ने परिवार को मानसिक रूप से भी परेशान कर दिया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतना गंभीर परिणाम ले सकता है।

कमरे में बंद होकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम

दादी से झगड़े के बाद प्रमोद कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद वह काफी देर तक बाहर नहीं आया। परिवार के लोग उसे आवाज देते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शुक्रवार सुबह तक जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंची तो देखा कि युवक फंदे से लटका हुआ था। इस देखकर परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में घटना से सनसनी फैल गई।

पुलिस जांच और परिवार का दर्द

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाप्रभारी संजीव कुमार चौबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं परिवार का कहना है कि प्रमोद बचपन से ही दादी के साथ रह रहा था, क्योंकि कम उम्र में ही उसके माता-पिता का निधन हो गया था। दादी कृष्णा देवी ने ही उसे पाल-पोसकर बड़ा किया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 06:43 pm

Published on:

08 May 2026 06:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / Banda News:मोबाइल की जिद बनी मौत की वजह: 30 हजार रुपये विवाद में युवक ने उठाया खौफनाक कदम

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Banda News:जयमाला के बाद ‘गोत्र’ के सवाल पर टूटी शादी, बिना दुल्हन लौटी बरात

बांदा

बांदा में अचानक कैसे गिर गया 5 डिग्री पारा? जानिए मौसम विभाग की रिपोर्ट

बांदा

सऊदी, दुबई, राजस्थान सब पीछे, यूपी का यह जिला बना विश्व का सबसे गर्म जिला, टॉप 10 में भारत के 7 शहर

बांदा

UP में भीषण गर्मी का कहर: बांदा 47.6° के साथ सबसे गर्म, रेड अलर्ट जारी

बांदा

UP Weather Update: बांदा बना सबसे गर्म जिला, 46.6°C के साथ लू का कहर तेज

बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.