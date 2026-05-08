Banda News:मोबाइल की जिद बनी मौत की वजह: 30 हजार रुपये विवाद में युवक ने उठाया खौफनाक कदम

घटना वाले दिन प्रमोद ने अपनी दादी कृष्णा देवी से नया मोबाइल खरीदने के लिए 30 हजार रुपये की मांग की। बताया गया कि यह मांग पहले भी कई बार की जा चुकी थी, जिससे घर में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। गुरुवार दोपहर जब युवक ने फिर से पैसे मांगे तो दादी ने उसे समझाने के साथ डांट दिया। इसी बात से वह काफी आहत हो गया और गुस्से में कमरे में चला गया। परिजनों के अनुसार दादी ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। लगातार चल रहे इस तनावपूर्ण माहौल ने परिवार को मानसिक रूप से भी परेशान कर दिया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतना गंभीर परिणाम ले सकता है।