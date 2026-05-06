बांदा में अचानक कैसे गिर गया 5 डिग्री पारा? जानिए मौसम विभाग की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे बांदा जिले के लोगों को बीते दो दिनों में बड़ी राहत मिली है। यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार से लुढ़ककर सीधे 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया है।
स्थानीय मौसम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, 4 मई तक बांदा में दिन का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद 5 और 6 मई को मौसम का मिजाज बदला। बुधवार सुबह तक अधिकतम तापमान घटकर 39.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यानी महज 48 घंटों में पारे में करीब 5.6 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह तापमान सामान्य से लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बुंदेलखंड के इलाकों में बादल छाए और हल्की हवाएं चलीं। इससे धूप की तीव्रता कम हुई और तापमान में गिरावट आई। सोमवार और मंगलवार को आसमान में आंशिक बादल भी देखे गए।
पिछले हफ्ते तक हालात ये थे कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। तेज लू के थपेड़ों से बाजार सूने थे और लोग जरूरी काम से ही घर से निकलते थे। अस्पतालों में लू और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ गए थे। अब तापमान गिरने से सुबह-शाम लोगों ने राहत की सांस ली है। बाजारों में भी दोपहर के बाद चहल-पहल लौटने लगी है।
हालांकि, गर्मी से पूरी तरह निजात नहीं मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धूप की तपिश भले कम हुई हो, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से उमस और बेचैनी बढ़ गई है। दिन में 11 बजे के बाद अभी भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. आर.के. गुप्ता ने बताया कि तापमान गिरने के बावजूद लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को भरपूर पानी पीना चाहिए, खाली पेट धूप में न निकलें और सूती व हल्के रंग के कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बांदा में अगले 2-3 दिनों तक तापमान 38 से 41 डिग्री के बीच बना रह सकता है। 9 मई के बाद फिर से पारा चढ़ने और लू चलने की आशंका है। विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही किसानों से कहा है कि वे अपनी फसलों में नमी बनाए रखें।
फिलहाल दो दिन की इस राहत ने बांदावासियों को भीषण गर्मी से थोड़ा सुकून जरूर दिया है, लेकिन मौसम का यह उतार-चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बांदा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग