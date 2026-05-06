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बांदा में अचानक कैसे गिर गया 5 डिग्री पारा? जानिए मौसम विभाग की रिपोर्ट

Banda weather:बांदा में दो दिन में मौसम बदला, तापमान 45.2°C से गिरकर 39.6°C पहुंचा। पश्चिमी विक्षोभ से लू से राहत मिली, पर उमस बरकरार। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन उतार-चढ़ाव और फिर पारा बढ़ने की चेतावनी दी है।

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बांदा

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Avanish Kumar

May 06, 2026

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे बांदा जिले के लोगों को बीते दो दिनों में बड़ी राहत मिली है। यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार से लुढ़ककर सीधे 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया है।

कितना गिरा पारा?

स्थानीय मौसम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, 4 मई तक बांदा में दिन का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद 5 और 6 मई को मौसम का मिजाज बदला। बुधवार सुबह तक अधिकतम तापमान घटकर 39.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यानी महज 48 घंटों में पारे में करीब 5.6 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह तापमान सामान्य से लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है।

क्यों आया बदलाव?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बुंदेलखंड के इलाकों में बादल छाए और हल्की हवाएं चलीं। इससे धूप की तीव्रता कम हुई और तापमान में गिरावट आई। सोमवार और मंगलवार को आसमान में आंशिक बादल भी देखे गए।

जनजीवन पर असर

पिछले हफ्ते तक हालात ये थे कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। तेज लू के थपेड़ों से बाजार सूने थे और लोग जरूरी काम से ही घर से निकलते थे। अस्पतालों में लू और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ गए थे। अब तापमान गिरने से सुबह-शाम लोगों ने राहत की सांस ली है। बाजारों में भी दोपहर के बाद चहल-पहल लौटने लगी है।

फिर भी उमस बरकरार

हालांकि, गर्मी से पूरी तरह निजात नहीं मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धूप की तपिश भले कम हुई हो, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से उमस और बेचैनी बढ़ गई है। दिन में 11 बजे के बाद अभी भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।

डॉक्टरों की सलाह

जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. आर.के. गुप्ता ने बताया कि तापमान गिरने के बावजूद लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को भरपूर पानी पीना चाहिए, खाली पेट धूप में न निकलें और सूती व हल्के रंग के कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें।

पारा चढ़ने और लू चलने की आशंका

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बांदा में अगले 2-3 दिनों तक तापमान 38 से 41 डिग्री के बीच बना रह सकता है। 9 मई के बाद फिर से पारा चढ़ने और लू चलने की आशंका है। विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही किसानों से कहा है कि वे अपनी फसलों में नमी बनाए रखें।

फिलहाल दो दिन की इस राहत ने बांदावासियों को भीषण गर्मी से थोड़ा सुकून जरूर दिया है, लेकिन मौसम का यह उतार-चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है।

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Published on:

06 May 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / बांदा में अचानक कैसे गिर गया 5 डिग्री पारा? जानिए मौसम विभाग की रिपोर्ट

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