बांदा में अचानक कैसे गिर गया 5 डिग्री पारा? जानिए मौसम विभाग की रिपोर्ट

स्थानीय मौसम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, 4 मई तक बांदा में दिन का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद 5 और 6 मई को मौसम का मिजाज बदला। बुधवार सुबह तक अधिकतम तापमान घटकर 39.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यानी महज 48 घंटों में पारे में करीब 5.6 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह तापमान सामान्य से लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है।