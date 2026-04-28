सऊदी, दुबई, राजस्थान सब पीछे, यूपी का यह जिला बना विश्व का सबसे गर्म जिला, टॉप 10 में भारत के 7 शहर

गर्मी से परेशान युवक, मुंह पर पानी डालते हुए, PC- ANI
World hottest city today list : विश्व के सबसे गर्म देशों में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और कुवैत जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं अगर अपने देश भारत की बात करें तो सबसे गर्म राज्यों में राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात का नाम आता है। लेकिन, यह सारे रिकॉर्ड यूपी के एक जिले ने तोड़ दिया। यूपी का बांदा जिला आज विश्व का सबसे गर्म जिला है। यहां का तापमान 47.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
अगर आज विश्व के टॉप 10 सबसे गर्म शहरों की बात करें तो भारत के 10 में से 07 शहर विश्व के टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के 03 शहर शामिल हैं। विश्व के टॉप 10 शहरों में भारत के बांदा, अमरावती, वर्धा, जैसलमेर, अकोला, बाड़मेर और खजुराहो शामिल हैं।
देश का सबसे गर्म जिला माना जाने वाला राजस्थान का जैसलमेर जिला विश्व के टॉप 10 गर्म जिलों की सूची में 06 नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान के टॉप-10 शहर में नवाबशाह, जकौआबाद और पाडिदान शामिल हैं।
इससे पहले बांदा का 30 अप्रैल 2022 को 47.4 डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया था। बांदा प्रशासन स्कूलों की छुट्टी एक घंटे पहले कर दी। स्कूलों का समय 7.30 बजे से 11.30 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन ने जिलेवासियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए गई जगह ठंडे पानी का प्याऊ और कूलिंग सेंटर बनवाए।
|क्रम
|शहर (City)
|देश (Country)
|तापमान (Temperature)
|1
|बांदा (Banda)
|भारत
|47.6°C
|2
|नवाबशाह (Nawabshah)
|पाकिस्तान
|47.5°C
|3
|जैकबाबाद (Jacobabad)
|पाकिस्तान
|47°C
|4
|अमरावती (Amraoti)
|भारत
|46.6°C
|5
|वर्धा (Wardha)
|भारत
|46.5°C
|6
|जैसलमेर (Jaisalmer)
|भारत
|46.4°C
|7
|अकोला (Akola)
|भारत
|46.3°C
|8
|बाड़मेर (Barmer)
|भारत
|46°C
|9
|खजुराहो एयरपोर्ट (Khajuraho)
|भारत
|46°C
|10
|पद इदान (Pad Idan)
|पाकिस्तान
|46°C
|11
|रोहरी (Rohri)
|पाकिस्तान
|46°C
|12
|कोटा एरोड्रम (Kota)
|भारत
|45.7°C
|13
|खानपुर (Khanpur)
|पाकिस्तान
|45.5°C
|14
|नौगांव (Nowgong)
|भारत
|45.5°C
|15
|चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh)
|भारत
|45.4°C
मौसम विभाग से संबंधित कई रिपोर्ट के अनुसार भारत देश का 55 प्रतिश हिस्सा हाई हीट जोन रिस्क में आता है। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि अफ्रीका और अरब देशों में भीषण गर्मी पड़ती है। लेकिन, अब इससे इतर हो रहा है। भारत में बढ़ती गर्मी की वजह क्लाइमेट चेंज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही हीट डोम भी है। धरती के तापमान की वजह से हीटवेव की तीव्रता बढ़ गई है।
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो भारत में भीषण गर्मी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह लगातार चल रही गर्म और शुष्क हवा। इसके अलावा बादलों की कमी के कारण दिन के समय तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं प्री-मानसून में देरी भी एक वजह मानी जा रही है।
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