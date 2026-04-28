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सऊदी, दुबई, राजस्थान सब पीछे, यूपी का यह जिला बना विश्व का सबसे गर्म जिला, टॉप 10 में भारत के 7 शहर

World hottest city today list 2026 : सऊदी और दुबई भी पीछे! यूपी का बांदा जिला 47.6°C तापमान के साथ बना दुनिया का सबसे गर्म शहर। भारत के 7 शहर विश्व के टॉप 10 गर्म शहरों में शामिल।

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बांदा

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Avaneesh Kumar Mishra

Apr 28, 2026

गर्मी से परेशान युवक, मुंह पर पानी डालते हुए, PC- ANI

World hottest city today list : विश्व के सबसे गर्म देशों में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और कुवैत जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं अगर अपने देश भारत की बात करें तो सबसे गर्म राज्यों में राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात का नाम आता है। लेकिन, यह सारे रिकॉर्ड यूपी के एक जिले ने तोड़ दिया। यूपी का बांदा जिला आज विश्व का सबसे गर्म जिला है। यहां का तापमान 47.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

अगर आज विश्व के टॉप 10 सबसे गर्म शहरों की बात करें तो भारत के 10 में से 07 शहर विश्व के टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के 03 शहर शामिल हैं। विश्व के टॉप 10 शहरों में भारत के बांदा, अमरावती, वर्धा, जैसलमेर, अकोला, बाड़मेर और खजुराहो शामिल हैं।

देश का सबसे गर्म जिला माना जाने वाला राजस्थान का जैसलमेर जिला विश्व के टॉप 10 गर्म जिलों की सूची में 06 नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान के टॉप-10 शहर में नवाबशाह, जकौआबाद और पाडिदान शामिल हैं।

इससे पहले बांदा का 30 अप्रैल 2022 को 47.4 डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया था। बांदा प्रशासन स्कूलों की छुट्टी एक घंटे पहले कर दी। स्कूलों का समय 7.30 बजे से 11.30 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन ने जिलेवासियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए गई जगह ठंडे पानी का प्याऊ और कूलिंग सेंटर बनवाए।

विश्व के सबसे गर्म शहर

क्रमशहर (City)देश (Country)तापमान (Temperature)
1बांदा (Banda)भारत47.6°C
2नवाबशाह (Nawabshah)पाकिस्तान47.5°C
3जैकबाबाद (Jacobabad)पाकिस्तान47°C
4अमरावती (Amraoti)भारत46.6°C
5वर्धा (Wardha)भारत46.5°C
6जैसलमेर (Jaisalmer)भारत46.4°C
7अकोला (Akola)भारत46.3°C
8बाड़मेर (Barmer)भारत46°C
9खजुराहो एयरपोर्ट (Khajuraho)भारत46°C
10पद इदान (Pad Idan)पाकिस्तान46°C
11रोहरी (Rohri)पाकिस्तान46°C
12कोटा एरोड्रम (Kota)भारत45.7°C
13खानपुर (Khanpur)पाकिस्तान45.5°C
14नौगांव (Nowgong)भारत45.5°C
15चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh)भारत45.4°C

भारत का 55 प्रतिशत हिस्सा हाई हीट जोन रिस्क में

मौसम विभाग से संबंधित कई रिपोर्ट के अनुसार भारत देश का 55 प्रतिश हिस्सा हाई हीट जोन रिस्क में आता है। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि अफ्रीका और अरब देशों में भीषण गर्मी पड़ती है। लेकिन, अब इससे इतर हो रहा है। भारत में बढ़ती गर्मी की वजह क्लाइमेट चेंज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही हीट डोम भी है। धरती के तापमान की वजह से हीटवेव की तीव्रता बढ़ गई है।

भारत में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रही गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो भारत में भीषण गर्मी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह लगातार चल रही गर्म और शुष्क हवा। इसके अलावा बादलों की कमी के कारण दिन के समय तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं प्री-मानसून में देरी भी एक वजह मानी जा रही है।

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Published on:

28 Apr 2026 06:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / सऊदी, दुबई, राजस्थान सब पीछे, यूपी का यह जिला बना विश्व का सबसे गर्म जिला, टॉप 10 में भारत के 7 शहर

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