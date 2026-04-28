सऊदी, दुबई, राजस्थान सब पीछे, यूपी का यह जिला बना विश्व का सबसे गर्म जिला, टॉप 10 में भारत के 7 शहर

World hottest city today list : विश्व के सबसे गर्म देशों में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और कुवैत जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं अगर अपने देश भारत की बात करें तो सबसे गर्म राज्यों में राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात का नाम आता है। लेकिन, यह सारे रिकॉर्ड यूपी के एक जिले ने तोड़ दिया। यूपी का बांदा जिला आज विश्व का सबसे गर्म जिला है। यहां का तापमान 47.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।