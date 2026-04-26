यूपी में बदला मौसम, सुबह से थी तेज धूप फिर शुरू हुई आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश

इस बीच ललितपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम पलटा और तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। हालांकि यह राहत सिर्फ ललितपुर तक सीमित रही, बाकी जिलों में झुलसाती धूप और लू का कहर जारी रहा। IMD के लखनऊ स्थित मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से पश्चिमी यूपी में पहले बूंदाबांदी शुरू होगी और 28 अप्रैल से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। 29 और 30 अप्रैल को पूर्वी व पश्चिमी दोनों हिस्सों में अच्छी बारिश होगी, जबकि 1 मई को पूर्वी यूपी में तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। इस बदलाव से पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है।