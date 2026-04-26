शादी में मांगी थी स्कार्पियो…जयमाल स्टेज पर ही पड़े दूल्हे को दौरे; शादी टूटी-बाराती भी पीटे गए

हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक शादी समारोह उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गया जब जयमाला की रस्म के दौरान दूल्हा अचानक स्टेज पर बेहोश होकर गिर पड़ा। देखते ही देखते खुशियों का माहौल विवाद में तब्दील हो गया और दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बंधक बना लिया। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित एक मैरिज होम का है।