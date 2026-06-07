‘पहले तो खाता था, अब क्यों नहीं?’, हापुड़ में मीट खाने से मना किया तो दोस्त ने घोंपा चाकू, माहौल तनावपूर्ण

चितौड़ा गांव का रहने वाला कपिल शनिवार देर रात गांव के ही कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इसी बीच वहां मौजूद एक युवक ने कपिल से मीट खाने को कहा। जब कपिल ने मीट खाने से साफ मना कर दिया तो आरोपी भड़क गया। उसने कपिल से बहस करते हुए कहा कि तू पहले तो मेरे साथ मीट खाता था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो मना कर रहा है? इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बात गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गई।