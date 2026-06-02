रॉकी की हत्या कर सिर नहर में फेंका, धड़ खेत में दबाया, मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में गिरफ्तार मोंटी का कबूलनामा

बदमाश के इस खुलासे के बाद पुलिस की टीम तुरंत भारी फोर्स और जेसीबी मशीन लेकर कादीपुर के उस खेत में पहुंची। खेत की खुदाई कर रॉकी का सड़ चुका धड़ बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया । मृतक की पत्नी रेणु, सौतेले बेटे बादल और पुत्रवधू निशा की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बादल और रॉकी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। अधिकारियों का मानना है कि इसी रंजिश के चलते हत्या की साजिश रची गई और वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।