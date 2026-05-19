तेज धमाके के साथ बम की तरह फटी कार: देवर-भाभी की मौत, एक की हालत गंभीर, आवाज सुनकर सहम गए लोग

पानीपत-खटीमा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में शामली के जलालाबाद निवासी नाजिम (32) और उनकी भाभी रजिया (32) की मौत हो गई है। इसके अलावा नाजिम की मौसी नाजो गंभीर रूप से घायल है। नाजो को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाजिम अपनी भाभी रजिया और मौसी नाजो को लेकर कार से मेरठ जा रहे थे। रास्ते में दूधेड़ पुलिस चौकी से आगे पुल के नीचे चरथावल कट पर पहुंचते ही उनकी स्विफ्ट कार पीनना बाईपास की ओर खड़े एक खराब ट्रक में पीछे से टकरा गई।