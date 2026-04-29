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मुजफ्फरनगर

मॉब लिंचिंग की कोशिश! रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को चोरी के आरोप में खंभे से बांधकर पीटा, नशे की लत ने बनाया अपराधी

मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक को खंभे से बांधकर पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को बचाया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है। घायल युवक को SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

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मुजफ्फरनगर

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Anand Shekhar

Apr 29, 2026

muzaffarpur mob lynching

खंभे से बंधा युवक

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पुरानी मोतिहारी रोड पर स्थित पटेल स्वीट्स के सामने स्थानीय लोगों ने बकरी चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने न केवल उसे बंधक बनाया, बल्कि उसे एक लोहे के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा भी। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार युवक कथित तौर पर एक उच्च पद पर तैनात रिटायर्ड सरकारी अधिकारी का बेटा है।

बकरी चोरी के आरोप में पिटाई

यह घटना बुधवार दोपहर की है। पिछले दो-तीन दिनों से इस इलाके में बकरी और मवेशियों की चोरी की घटनाओं में तेजी आई थी, जिससे ग्रामीणों के बीच भारी आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया था। बुधवार को जब यह युवक कथित तौर पर एक चोरी की बकरी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो ग्रामीणों ने उसे देख लिया और रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने पहले युवक के हाथ-पैर बांध दिए, फिर उसे एक लोहे के खंभे से बांध दिया और लाठियों से पीटना और लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया।

रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है युवक

गिरफ्तार युवक की पहचान ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक निवासी के रूप में हुई है। युवक के पिता जिला कृषि अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पुलिस के अनुसार, युवक नशे (विशेष रूप से 'स्मैक') का आदी है और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए छोटी-मोटी चोरियां करता था। घटना के समय आरोपी के कुछ साथी मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस उन युवकों की भी तलाश कर रही है।

पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस की एक Dial 112 क्विक रिस्पॉन्स टीम और अहियापुर थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस के देर से पहुंचने पर लोग भड़क उठे। इस वजह से गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच भी तीखी झड़प हुई और पुलिस को भीड़ को शांत कराने और समझाने-बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस भीड़ को शांत कराने और उस युवक को उनके चंगुल से बचाने में कामयाब रही। इसके बाद, गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज (SKMCH) अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नियंत्रण में स्थिति

अहियापुर थाना प्रभारी (SHO) रोहन कुमार ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस फिलहाल उन लोगों की पहचान कर रही है जो इस हमले में शामिल थे। गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है और पुलिस उस व्यक्ति से भी बात कर रही है जिसकी बकरी चोरी हुई थी। फिलहाल, पुलिस की मौजूदगी के कारण इलाके में स्थिति नियंत्रण में है।

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Updated on:

29 Apr 2026 04:16 pm

Published on:

29 Apr 2026 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मॉब लिंचिंग की कोशिश! रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को चोरी के आरोप में खंभे से बांधकर पीटा, नशे की लत ने बनाया अपराधी

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