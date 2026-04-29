मॉब लिंचिंग की कोशिश! रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को चोरी के आरोप में खंभे से बांधकर पीटा, नशे की लत ने बनाया अपराधी

घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस की एक Dial 112 क्विक रिस्पॉन्स टीम और अहियापुर थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस के देर से पहुंचने पर लोग भड़क उठे। इस वजह से गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच भी तीखी झड़प हुई और पुलिस को भीड़ को शांत कराने और समझाने-बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस भीड़ को शांत कराने और उस युवक को उनके चंगुल से बचाने में कामयाब रही। इसके बाद, गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज (SKMCH) अस्पताल में भर्ती कराया गया।