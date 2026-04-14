शराब के नशे में दरोगा का हाईवोल्टेज ड्रामा, सिपाही से पूछा- कहां खड़े हैं? सिपाही- खड़े नहीं पड़े हो

सोमवार को मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की संयुक्त रैली कार्यक्रम था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फुगाना थाने में तैनात उप-निरीक्षक चौबे सिंह को भी वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन वे ड्यूटी पर पहुंचने की बजाय शराब पीकर तहसील सदर परिसर के फैमिली कंपाउंड के पास अर्धनग्न अवस्था में पड़े मिले।