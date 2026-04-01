वेशभूषा देखकर गुमराह न हो जनता, रामायण का हवाला देकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया नकली संत

सुल्तानपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने योगी को 'नकली संत' करार देते हुए रामायण का उदाहरण दिया और कहा कि रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहनकर कोई आया था, जो मां सीता को चुराकर ले गया था। अखिलेश ने बंगाल के लोगों को संबोधित करते हुए रामायण याद रखने की अपील की और दावा किया कि ये 'नकली संत' उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर चुके हैं।