कौन हैं विनोद तावड़े, जो यूपी में कर रहे हैं ताबड़तोड़ मीटिंग, क्या यूपी भाजपा में कुछ बदलने वाला है?

विनोद तावड़े महाराष्ट्र के अनुभवी नेता हैं। उन्होंने राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से शुरू किया। महाराष्ट्र में भाजपा के युवा चेहरे के रूप में उभरे, बोरीवली से विधायक रहे और शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं। 2021 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। बिहार में नीतीश कुमार को NDA में वापस लाने और कई राज्यों के चुनावी प्रबंधन में उनकी भूमिका रही है। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद भी चुना गया है। पार्टी में उन्हें संगठनात्मक कौशल और गुटबाजी से दूर रहने के लिए जाना जाता है।