अखिलेश का बड़ा हमला, ‘योगी आदित्यनाथ नकली संत, इस बार PDA करेगा भाजपा का शुद्धिकरण’

सपा प्रमुख ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा ने एक अनपढ़ व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों के नाम कटवा दिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि SIR (समीक्षा एवं सुधार) के दौरान जानबूझकर सपा कार्यकर्ताओं और PDA वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है।