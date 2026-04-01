नृपेंद्र मिश्रा के बयान को भाजपा ने ठहराया सही, बोली- मुलायम सरकार के हाथ रामभक्तों के खून से रंगे

भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने IANS से बात करते हुए कहा, 'नृपेंद्र मिश्र की बात बिल्कुल सही है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। पूरे प्रदेश का प्रशासनिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। लोकतंत्र में शासन प्रशासन को चलाने की शक्ति जनता ने मुख्यमंत्री को दी है। कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने अपनी सरकार को जाने दिया, लेकिन एक भी रामभक्तों पर गोली नहीं चलने दी। ढांचा गिरा, जिसके बाद आज भव्य और दिव्य मंदिर है। यही कारण है कि जब वह निकलते थे, तो लोग उनकी पैर की मिट्टी को छूते थे।'