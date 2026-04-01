यूपी 2027 चुनाव की जंग तेज, क्या काम आएगा डबल इंजन का विकास या अखिलेश का PDA भरेगा रफ्तार?

UP Election 2027 : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अब महज दस महीने दूर हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने फरवरी 2026 में 9.13 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट पेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत खर्च पर भारी जोर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 29 मार्च 2026 को दादरी में विशाल रैली से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी और PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) को महिलाओं तक विस्तार देते हुए गरीब महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देने का बड़ा वादा किया।