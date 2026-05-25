‘सिर्फ कैद रखना उद्देश्य नहीं, कैदियों को आत्मनिर्भर बनाएं’, जेल समीक्षा बैठक में बोले सीएम योगी

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बंदियों की समयपूर्व रिहाई के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि 2012 से 2016 के बीच जहां कुछ सौ बंदियों को ही समय से पहले रिहाई मिली थी, वहीं हाल के वर्षों में यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। जुर्माना जमा न कर पाने के कारण जेल में बंद लोगों को राहत देने के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है।