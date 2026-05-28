मशहूर उर्दू शायर की दिलचस्प दास्तां: जब बशीर बद्र से शिक्षक ने छीन ली डायरी, कहा- बेटा, गलत जगह आ गए हो, तुम्हें क्लास में बैठकर शेर नहीं लिखने चाहिए

बशीर बद्र ने पेशेवर शायर बनने से पहले पुलिस की नौकरी भी की थी। लगभग 15-16 साल की उम्र में उनके वालिद का निधन हो गया था। इसके बाद बशीर बद्र ने मजबूरी में पुलिस की नौकरी ज्वॉइन कर ली। पुलिस की नौकरी के दौरान भी उनका शायरी के प्रति लगाव बरकरार रहा। पुलिस की नौकरी करते समय उनके प्रमोशन का नंबर आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और एक यादगार शेर कह दिया। बशीर ने कहा- बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। दरिया जहां समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता।