राम मंदिर के बाद अब ‘राष्ट्रमाता’ की मांग: साध्वी ऋतंभरा ने PM मोदी से कही बड़ी बात

Prime Minister Narendra Modi: अयोध्या में पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की वर्षों पुरानी आस्था को सम्मान देते हुए भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनवाया, जिसके लिए देश का हिंदू समाज उनका आभारी है। साध्वी ऋतंभरा ने अब केंद्र सरकार से देशभर में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौमाता को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने की मांग उठाई है।