30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी भाजपा की नई टीम का इंतजार बढ़ा, कुछ नामों को लेकर अभी भी संशय! जल्द हो सकता है ऐलान

UP BJP New Team: यूपी भाजपा की नई टीम की घोषणा में क्यों हो रही है देरी? दिल्ली में किन VIP नामों पर फंसा है पेंच। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बैठक के बाद क्या बड़े बदलाव होंगे।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Pratiksha Gupta

May 30, 2026

UP BJP, UP Assembly Elections

दिल्ली में इन VIP नामों पर फंसा पेंच | फोटो सोर्स- X(@mppchaudhary)

UP BJP New Team: उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है। नई टीम की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक के बाद लगेगी। सूत्रों की मानें तो ज्यादातर नामों को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन कुछ VIP नामों को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। इन खास नामों पर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। यही वजह है कि यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही रुके हुए हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ फाइनल बैठक होते ही किसी भी समय नई टीम का घोषणा की जा सकती है।

दिल्ली में इन वीआईपी नामों पर फंसा है पेंच

सूत्रों के अनुसार, इस बार नई टीम बनाने में बहुत ध्यान रखा जा रहा है, ताकि परिवारवाद के आरोपों से बचा जा सके। चर्चा है कि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पोते को टीम में जगह देने को लेकर दिल्ली में अभी बात फंसी हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपने पोते को आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए मामला थोड़ा अटक गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी यूपी में ही है, इसलिए वहां के किसी भी बदलाव के लिए दिल्ली से सहमति ली जा रही है।

बड़े पदों के लिए नेताओं में आपस में ही मची होड़

यूपी भाजपा के अंदर बड़े पदों को पाने के लिए नेताओं के बीच मुकाबला तेज हो गया है। इस समय प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे दो बड़े नेता, अभिजात मिश्रा और अर्चना मिश्रा के बीच महामंत्री पद पर प्रमोट होने की दौड़ चल रही है। दोनों ही नेताओं की दिल्ली के गलियारों में मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसलिए देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। इसके साथ ही, मौजूदा टीम के करीब एक दर्जन से ज्यादा नेताओं की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वाराणसी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है।

चुनाव को देखते हुए 5 जिलाध्यक्षों का हो चुका है ऐलान

भले ही पूरी प्रदेश टीम के आने में थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन भाजपा ने दो दिन पहले ही पांच जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी थी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जिन नामों का ऐलान किया है, उनमें आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरणों को बखूबी साधा गया है।

इस लिस्ट में वाराणसी से रामसकल पटेल और अंबेडकरनगर से दिलीप देव पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जो OBC से आते हैं। वहीं देवरिया जिले की कमान काली प्रसाद को दी गई है, जो दलित समाज का चेहरा हैं। इनके अलावा चंदौली से काशीनाथ सिंह और गोरखपुर शहर से रमेश प्रसाद गुप्ता को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा ने इन पांच नामों में दो ओबीसी और एक दलित चेहरे को आगे करके साफ कर दिया है कि उसका पूरा ध्यान जमीनी वोट बैंक मजबूत करने पर है। अब बस इंतजार अमित शाह के साथ होने वाली फाइनल बैठक का है। जिसके बाद यूपी भाजपा की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

आजम खान की बढ़ी सजा की वजह से समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ बचाना मुश्किल! रामपुर में चुनावी समीकरण बदलने के आसार
रामपुर
up politics will it be difficult for samajwadi party to save rampur seat due to azam khan increased sentence

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 May 2026 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी भाजपा की नई टीम का इंतजार बढ़ा, कुछ नामों को लेकर अभी भी संशय! जल्द हो सकता है ऐलान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहली बार कब मिले थे अपर्णा और प्रतीक यादव, खुद अपर्णा यादव ने शेयर की थी स्टोरी

Prateek Yadav
लखनऊ

भाजपा संगठन फेरबदल अपडेट; अब तक क्यों नहीं हो सका यूपी BJP संगठन में बदलाव? ‘दिल्ली दरबार’ में किन चेहरों पर अटका फैसला

up bjp organizational reshuffle update why hasnt change happened yet some big names stuck in delhi
लखनऊ

लखनऊ में बिस्कुट का लालच देकर 7 साल की हिंदू बच्ची से मुस्लिम बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म

Lucknow Rape, Minor Girl Rape
लखनऊ

तय समय से पहले विधानसभा चुनाव होने की सुगबुगाहट, सपा ने अंदरखाने फाइनल कर दिए आधे टिकट, मैदान में ‘धुरंधर’

Akhilesh
लखनऊ

‘छोटा शकील का आदमी हूं, अतीक के लिए जान ले सकता हूं’, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता और PA को धमकाने वाला गिरफ्तार

history sheeter arrested threatening actor salman khan father claiming to be chhota shakeel henchman
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.