यूपी भाजपा की नई टीम का इंतजार बढ़ा, कुछ नामों को लेकर अभी भी संशय! जल्द हो सकता है ऐलान

UP BJP New Team: उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है। नई टीम की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक के बाद लगेगी। सूत्रों की मानें तो ज्यादातर नामों को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन कुछ VIP नामों को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। इन खास नामों पर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। यही वजह है कि यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही रुके हुए हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ फाइनल बैठक होते ही किसी भी समय नई टीम का घोषणा की जा सकती है।