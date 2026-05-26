मुजफ्फरनगर में दामाद ने सास, चाची सास और सरहज को मारी गोली, करोड़पति ने बेटे की बर्थडे पार्टी में की अंधाधुंध फायरिंग

सोमवार को बेटे यशराज का जन्मदिन था। आरोपी अनंत अपने बेटे को लेकर देहरादून से मुजफ्फरनगर स्थित ससुराल पहुंचा था। घर में जन्मदिन का जश्न चल रहा था, लेकिन इसी बीच रात करीब 8:30 बजे अनंत और राधिका में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों चिल्लाने लगे। शोर सुनकर जब राधिका की मां, चाची और भाभी बीच-बचाव करने आईं, तो अनंत ने गुस्से में आकर अपनी गाड़ी से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और राधिका पर तान दी। राधिका ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन आरोपी पीछा करते हुए घर के अंदर तक घुस गया।