सीएम योगी का ऐलान- मुजफ्फरनगर जल्द ही बनेगा नगर निगम, RLD विधायक को सभा में नहीं मिली एंट्री

मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान 951 करोड़ रुपये की 423 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही वृहद रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देना और प्रदेश में विकास की गति को और तेज करना है।महापुरुषों को जाति के दायरे में न बांधें: योगीसीएम योगी ने साफ कहा कि महापुरुषों को जातियों के तंग दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “जब समाज बंटता है तो नुकसान भी उसी का होता है।” इस दौरान उन्होंने 16 से 18 अप्रैल को संसद में होने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा का भी जिक्र किया।