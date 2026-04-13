वो क्या जानें संघर्ष…जो सत्ताधीश बनकर पैदा हुए, डिप्टी सीएम ने अखिलेश के PDA का समझाया मतलब

बिना जमीनी संघर्ष के राज परंपरा की तरह वंशानुक्रम में सत्ताधीश बनकर करियर की शुरुआत करने वाले क्या जानें कि एक साधारण परिवार से निकलकर समाजिक जीवन में काम करते हुए पहचान बनाना कितना कठिन होता है। जिस संघर्ष और अनुशासन को आप दरी बिछाकर आगे बढ़ना कह रहे हैं, वह आपकी प्रतिक्रियावादी अपरिपक्क राजनीतिक समझ को दर्शाता है । दरअसल आप तुष्टिकरण की अंधी राजनीति में हिंदुओं से इतने दूर चले गये हैं कि आप दीपावली मनाने का भी विरोध करने लगे और ईद पर मिठाइयां बांटते फिर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि वो दूसरों पर उंगली ना उठाएं, जो समाज को बांटकर राजनीति करते हैं। श्रीरामचरितमानस मानस को पैर से कुचलकर जलाने वाले नेता भी आपकी ही पार्टी के थे और आप चले हैं हमें सनातन पर बोध कराने।