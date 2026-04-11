जब DGP के दफ्तर में रोई शाइस्ता परवीन, बोली- साहब! मेरे पति को बचा लीजिए

डॉ. विक्रम सिंह ने बताया, 'दरअसल तब की हुकूमत माफिया अतीक अहमद को लेकर कुछ अलग ही सोचा करती थी। लेकिन, मैंने तय कर लिया था यह तो नहीं चलेगा। यह मेरे लिए 'टेस्ट केस' था। मैंने ब-मुश्किल एक महीने के भीतर ही अतीक के यहां मैंने बुलडोजर चलवा दिया था। मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कराया सो अलग। मैं तय करके बैठा था कि अतीक अहमद ने अगर मेरे डीजीपी कार्यकाल में बदमाशी के नाम पर चूं करने की भी कोशिश की, तो मैं उसे बता दूंगा कि कानून कितना ताकतवर और अपराधी किस कदर का कमजोर होता है।'