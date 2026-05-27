गाजीपुर एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अब्बास अंसारी, दायर की अवमानना याचिका, जानें क्या है मामला

अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि वह एक विधायक हैं, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी है और जिस प्रकार से गाजीपुर पुलिस और एसपी उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वह शोभनीय नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जो हिस्ट्रीशीट उनके खिलाफ खोली है, उसे जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट से पूरे मामले में दखल देने और गाज़ीपुर एसपी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।