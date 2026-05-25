योगी के गढ़ से निकाली अविमुक्तेश्वरानंद ने गविष्टि गौ रक्षा यात्रा, पूछा- जिनको वोट दिया वो गाय की रक्षा कर रहें?

Shankaracharya Avimukteshwarananda Saraswati: प्रयागराज माघ मेला के बाद चर्चा में आए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से उन्होंने 'गविष्टि गौरक्षा यात्रा' की शुरुआत की। जो प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र में जायेगी। यात्रा के उद्देश्य के संबंध में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उनकी यात्रा गौ माता की रक्षा के लिए निकाली गई है। गौ माता को पशु कहने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। बोले को पशु है तो उनके बेटे भी पशु होंगे। इस दौरान लोगों को गौ रक्षा को लेकर शपथ दिलाई जा रही है। इस यात्रा को 2027 में होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।