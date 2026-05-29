प्रयागराज में भारी बवाल: भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और रोजगार के खिलाफ हजारों छात्रों का प्रदर्शन, बोले- कॉकरोच सड़क पर हैं

छात्रों ने कहा कि मेहनत करने वाले युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ रहा है। प्रदेश और देश भर में लाखों शिक्षित युवा वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक, देरी, कथित गड़बड़ियां और रिक्त पदों पर धीमी नियुक्तियां उनके भविष्य को अंधकारमय बना रही हैं। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 12 जून को 'लखनऊ चलो' का ऐलान किया है। इसके साथ ही छात्रों ने 30 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिलाधिकारी के माध्यम से रिमाइंडर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया गया है।