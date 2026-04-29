‘सम्राट के सामने सिकंदर ने घुटने टेके, तेजस्वी गैंग की क्या हैसियत? भागलपुर एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी हुए आक्रामक

इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए जिसमें उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में 'मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में…' गाकर भाजपाई गुंडों को खूब प्रोत्साहित किया था। अब तो उन अपराधियों का ही CM है। बीजेपी सरकार में हत्या होना अब मंगलराज की श्रेणी में आता है। यह अपराधी रामधनी यादव BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ कई केंद्रीय मंत्रियों सांसदों और विधायकों का करीबी सहयोगी है। जंगलराज का बेसुरा राग अलपाने वाले हत्यारे एनडीए नेताओं के बारे में क्या कहेंगे?"