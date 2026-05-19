इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया, सपा सांसद ने UP पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्होंने DIG कार्यालय के पार्किंग एरिया में पीड़ित महिला की आवाज उठाई तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा। आरोप है कि ट्रैफिक बाधित होने की बात कहकर पुलिस टीम इकरा हसन को महिला थाने ले गई। वहां, पुलिस ने इकरा हसन को 10 मिनट तक महिला थाने में बैठाकर रखा। इसकी जानकारी होने पर इकरा के समर्थक थाने के बाहर जमा हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि पुलिस पीड़ित महिला की शिकायत सुनने के बजाय उसका उत्पीड़न कर रही है।