इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया, सपा सांसद ने UP पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

सपा सांसद इकरा हसन (File Photo- Patrika)
कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इकरा हसन का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सहारनपुर में हिरासत लिया। इकरा हसन ने कहा- मैं एक बुजुर्ग महिला को लेकर DIG अभिषेक सिंह के पास गई थी। महिला अपने बेटे की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी।
सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि जसाला गांव की रहने की बुजुर्ग महिला अपने बेटे की हत्या के मामले की निश्पक्ष जांच की मांग कर रही थी। महिला को DIG ऑफिस से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह सपा कार्यालय आई थी। इसके बाद इकरा हसन पीड़ित महिला को लेकर DIG अभिषेक सिंह के ऑफिस पहुंची थीं। इकरा हसन के मुताबिक, DIG ने उनकी बात सुनी, लेकिन बुजुर्ग महिला को उसका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद DIG अपने ऑफिस से उठकर चले गए।
इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्होंने DIG कार्यालय के पार्किंग एरिया में पीड़ित महिला की आवाज उठाई तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा। आरोप है कि ट्रैफिक बाधित होने की बात कहकर पुलिस टीम इकरा हसन को महिला थाने ले गई। वहां, पुलिस ने इकरा हसन को 10 मिनट तक महिला थाने में बैठाकर रखा। इसकी जानकारी होने पर इकरा के समर्थक थाने के बाहर जमा हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि पुलिस पीड़ित महिला की शिकायत सुनने के बजाय उसका उत्पीड़न कर रही है।
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