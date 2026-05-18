सहारनपुर की इस भैंस के आगे फेल हुईं बड़ी-बड़ी नस्लें, 1 दिन में इतना दूध दिया कि पूरे यूपी में बन गई नंबर-1

Buffalo 23 Liter Milk Record:उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव मोहम्मदपुर की एक मुर्रा नस्ल की भैंस गार्गी इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस भैंस ने एक दिन में 23 लीटर से अधिक दूध देकर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि गार्गी की इस उपलब्धि के बाद इसकी कीमत लाखों में लग रही है, लेकिन मालिक इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। गांव में गार्गी को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं और पशुपालक इसे उन्नत नस्ल की मिसाल मान रहे हैं।