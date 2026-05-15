जलती चिता से शव निकलवाकर पुलिस ने कब्जे में लिए अवशेष, मायके वाले बोले- बेटी को दिया गया जहर

सहारनपुर :सहारनपुर जिले के गंगोह क्षेत्र के गांव कलालहटी में दहेज प्रताड़ना के आरोप में एक युवा विवाहित महिला की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। मृतका की पहचान सोनिका शर्मा (28 वर्ष) के रूप में हुई है। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने दहेज न मिलने पर उसे मारपीट कर जहर दिया और सबूत मिटाने के लिए बिना सूचना दिए चिता जला दी।