15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

गोरखपुर में इंजीनियर ने किया सुसाइड, मरने से पहले वीडियो में बोला- मेरा सेहरा तैयार

Engineer Pradyumna Yadav suicide Kushinagar : कुशीनगर के इंजीनियर प्रद्युम्न यादव ने पत्नी से विवाद और कोर्ट केस के तनाव में कुसुम्ही जंगल में आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले बनाए इमोशनल वीडियो में उन्होंने पत्नी पर बर्बाद करने का आरोप लगाया।

3 min read
Google source verification

कुशीनगर

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 15, 2026

Engineer Pradyumna Yadav suicide Kushinagar

इंजीनियर ने किया सुसाइड, PC-Patrika

Engineer Pradyumna Yadav suicide Kushinagar : मेरा सेहरा तैयार हो गया मेरे जाने का समय आ गया है…मेरा बुलावा आ गया है…मुझे अब जाने की खुशी है। यह आखिरी शब्द हैं एक इंजानियर के। जिसने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इंजीनियर ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

सबसे पहले पढ़िए वीडियो में इंजीनियर युवक ने क्या कहा

हार गया यार जिंदगी की जंग। बहुत दुख देखे हैं। दुख देने वाला कोई और नहीं, मेरी वाइफ है। आज नहीं तो कल किसी को तो जाना ही था। लेकिन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है- कोई यह मत बोले कि बेसमय चला गया।

मेरे जाने का अभी समय नहीं था। पिछले एक-डेढ़ महीने से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बेटा, सुसाइड कर ले। ठीक है, आज वह समय आ गया। मैं अपने बड़े भाई को एक संदेश देना चाहता हूं। भाई, कभी मां-बाप को यह एहसास मत होने देना कि एक बेटा दुनिया से चला गया।

हालांकि, मैं गलती तो कर रहा हूं। हर मां-बाप को लगता है कि बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा, लेकिन मैं सहारा न बनकर बहुत दुख दे रहा हूं। मैं इस समय जा रहा हूं तो मुझे पता है कि उन्हें कितनी पीड़ा होगी, लेकिन अपनी पीड़ा के आगे उनकी पीड़ा भूल जा रहा हूं। मुझे माफ करना।

कुशीनगर जिले के कुसुम्ही जंगल में गुरुवार को एक युवा इंजीनियर का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान प्रद्युम्न यादव (कुशीनगर निवासी) के रूप में हुई है। पुलिस और परिजनों के अनुसार, उन्होंने पत्नी से चल रहे विवाद और कोर्ट केस के तनाव में आत्महत्या कर ली।

प्रद्युम्न यादव मध्य प्रदेश की एक निजी कंपनी में इंजीनियर थे। 12 मई को कुशीनगर के पडरौना कोर्ट में पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण के मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के बाद वे हाटा स्थित जीजा के घर गए। वहां से गोरखपुर होते हुए ट्रेन पकड़कर इंदौर लौटने वाले थे।

रास्ते में बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन करने रुके। दर्शन के बाद मंदिर के पास एक पेड़ पर गमछा बांधकर फंदा बनाया, खुद वीडियो शूट किया और उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। इसके कुछ देर बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली।

काफी समय बाद स्थानीय लोगों ने जंगल में फंदे से लटका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मोबाइल और आईडी के आधार पर शव की पहचान की और परिजनों को सूचित किया।

9 साल पहले हुई थी प्रद्युन की शादी

प्रद्युम्न यादव की शादी 9 साल पहले (2 जून 2017) अर्पिता यादव से हुई थी। अर्पिता तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सोहाग गांव निवासी हरिशंकर यादव की बेटी हैं। दोनों की एक 5 वर्षीय बेटी भी है।

परिजनों के अनुसार, शादी के बाद अर्पिता मात्र 3 महीने ससुराल में रहीं, फिर मायके चली गईं। कुछ महीनों बाद जब वह वापस आईं तो प्रद्युम्न उन्हें लेकर दिल्ली चले गए, जहां वे नौकरी कर रहे थे। दिल्ली में पत्नी ने पति का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद प्रद्युम्न ने उन्हें मायके भेज दिया।

पत्नी ने दर्ज कराया था दहेज उत्पीड़न का केस

इसके बाद अर्पिता ने पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया और भरण-पोषण का केस भी दायर किया। पिछले 6 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और कुशीनगर कोर्ट में मुकदमा लंबित था।

प्रद्युम्न यादव स्वामी विवेकानंद नगर, कुशीनगर के रहने वाले थे। उनके पिता उमापति यादव (78 वर्ष) और मां कलावती देवी (72 वर्ष) हैं। भाई राघवेंद्र यादव ने बताया कि कोर्ट केस के कारण प्रद्युम्न को बार-बार छुट्टी लेकर कुशीनगर आना पड़ता था, जिससे वे काफी तनाव में रहते थे। 12 मई को सुनवाई के बाद अगली तारीख 21 जुलाई तय हुई थी। इस बात ने उन्हें और अधिक परेशान कर दिया था। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

मायावती की अखिलेश यादव को नसीहत, ब्राह्मणों से माफी मांग लो ‘बबुआ’, ऐसी राजनीति ठीक नहीं
लखनऊ
Mayawati

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 May 2026 08:14 pm

Published on:

15 May 2026 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / गोरखपुर में इंजीनियर ने किया सुसाइड, मरने से पहले वीडियो में बोला- मेरा सेहरा तैयार

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुशीनगर में जीजा का खूनी खेल: साली को गोली मारकर खुद का भेजा उड़ाया, परिजनों में मचा कोहराम

Double murder in Kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में एक बार फिर पाकिस्तानी कनेक्शन मिलने से हंगामा…मदरसा प्रबंधक समेत दो लोग उठाए गए

Up news, kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में बड़ा हादसा! खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरे 3 मासूम, डूबने से मौत

Up news, kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में कानूनगो का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, तहसील में हड़कंप…शुरू हुई जांच

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

कुशीनगर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा…कंबाइन मशीन से भिड़े बाइक सवार, सड़क पर गिरा क्षत विक्षत शव

Up news, Deoria news
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.